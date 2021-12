Subbiano sotto la Neve….a Natale si puo’ a Subbiano inventarsi la neve per un pomeriggio in attesa del Natale giovedì 23 dicembre ..ma con la mascherina

A Subbiano dopo un Paese in Festa l’attesa del Natale è con Subbiano sotto la Neve , nel pomeriggio di giovedì 23 dicembre. Una iniziativa che coinvolge il centro del Paese grazie all’associazione Le Vie Naturali di Subbiano. Solo un pomeriggio ma un pomeriggio magico dedicato ai bambini.

“La neve vera l’abbiamo avuto nelle scorse settimane sull’Alpe di Catenaia, ora giovedì la neve sarà in piazza Carducci in una bella coreografia con la musica di “Lorenzo Mazzoni Snow Tour”” dichiara il presidente del Centro Commerciale Naturale Massimo Innocenti” ma insieme a Lorenzo ci saranno gli asinelli degli Amici Dell’Asino per portare i bambini a farsi una foto con Babbo Natale alla Pasticceria Bardelli, o a correre da Filirun che presenta Christmas Game , un circuito per bimbi più che vivaci, oppure dal trucca bimbi o a divertirsi con i giochi di animazione, per i banchini del mercatino o a cercare gli zampognari che suoneranno per il borgo, il tutto per dare vita e allegria al nostro paese”

Un incontro natalizio che ha avuto il patrocinio e sostegno del Comune di Subbiano “Un pomeriggio quello di Subbiano Sotto la Neve con il puro spirito natalizio” ha affermato Paolo Domini Assessore del Comune di Subbiano” per noi è stato un piacere sostenere questa manifestazione che si inserisce in un ambiente che ha una vocazione naturale per questo tipo di eventi e soprattutto fa piacere vedere come insieme al divertimento ritorna la solidarietà con la raccolta dei giocattoli da donare ai bambini delle famiglie che si trovano in difficoltà economica”.

Da non dimenticare a casa la mascherina, come protezione in questa emergenza sanitaria, obbligatoria per poter partecipare a questa giornata come ha previsto l’ordinanza del Sindaco Ilaria Mattesini”Una ordinanza che si è resa necessaria a scopo precauzionale per poter vivere un Natale più sereno”

Giornata “nevosa”quella del 23 dicembre a Subbiano ma per poter cantare “White Christmas” e farsi gli auguri insieme a tutti i commercianti del paese a all’Amministrazione Comunale con il Sindaco Ilaria Mattesini che ricorda” Il Natale è gioia ed è soprattutto il Natale dei Bambini ed è a loro che vogliamo dedicarlo con questi piccoli eventi che vogliono donare sorrisi ”.