Supplementare amaro per l’Amen Scuola Basket Arezzo

L’Amen Scuola Basket Arezzo subisce una sconfitta nella prima partita disputata nella stagione 2020/2021, gli amaranto cedono il passo alla Cantini Lorano Firenze dopo un tempo supplementare.

L’inizio della SBA è positivo con i ragazzi di coach Milli che mettono in campo tanta determinazione che vale dei mini allunghi fin dal primo quarto. La ruggine dell’anno di assenza dalle partite ufficiali tiene basse le percentuali realizzative dell’Amen che così chiude il primo quarto avanti 11-10.

Nel secondo parziale la SBA tocca anche il +9 come massimo vantaggio ma all’intervallo lungo solo una tripla di Tenev allo scadere permette agli amaranto di trovarsi sul +5 (38-33). Al rientro in campo il momento peggiore della partita aretina, la Cantini Lorano alza l’intensità difensiva e toglie tanta lucidità all’Amen che non riesce a produrre altro che 1 punto in dieci minuti di gioco permettendo ai padroni di casa di ribaltare non solo il punteggio ma anche l’inerzia morale della partita.

Ad inizio ultimo quarto la SBA piazza un parziale di 6-0 che permette ad Arezzo di rimettere la testa avanti, la partita prosegue sul filo dell’equilibrio e della totale prevalenza delle difese sugli attacchi. L’Amen segna l’ultimo canestro a tre minuti dalla fine con il punteggio di 46 a 45, poi si guadagna sulla parità l’ultimo possesso della gara che però non riesce a sfruttare.

SI va al supplementare dove la squadra di coach Zanardo è più lucida segnando con Del Secco i punti che valgono un prezioso successo per 55-49. In casa amaranto decisivi in negativo i 15 rimbalzi offensivi concessi agli avversari, ma il bicchiere è mezzo pieno quando si passa ad analizzare la prestazione dei giovani Calzini e Ghini, con quest’ultimo capace di guidare la squadra nei momenti difficili con iniziative guizzanti.

Archiviata amaramente questa prima uscita, mercoledi si tornerà subito in campo con il turno infrasettimanale che metterà di fronte l’Amen SBA e l’Acea Virtus Siena alle ore 21 presso il Palasport Estra. La partita si disputerà a porte chiuse come da normative vigenti ma sarà possibile seguire la diretta Facebook curata da Arezzo TV sulla pagina ufficiale della Scuola Basket Arezzo.

Cantini Lorano Legnaia Firenze-Amen Scuola Basket Arezzo 55-49 d1ts

Parziali: 10-11; 25-32; 38-33; 46-46

Cantini Lorano: Bandinelli 9, Pucci, Pineschi. Cambi 2, Cioni 2, Giannozzi 4, Nardi 13, Susini 2, Rosi, Andrei ne, Del Secco 10, Calugi 13. All. Zanardo

Amen: Calzini 2, Ghini 6, Cutini 16, Marroni ne, Rossi 3, Tenev 6, Pipiska 5, Castelli 4, Giommetti 4, Provenzal 3. All. Milli