“TalkTaia”, Primo Appuntamento della Rassegna Estiva “Nascosta In Piena Vista” dell’ APS Arezzo Che Spacca

Si intitola “TalkTaia” il primo dei sei appuntamenti previsti dalla rassegna estiva

“Nascosta In Piena Vista” organizzata dall’ APS Arezzo Che Spacca in collaborazione con associazioni e partner cittadini ed extracittadini; un gioco di parole, che unisce il format, appunto quello del talk leggero e brillante, alla location dell’evento, il Parco Vettori di Tortaia, retrostante il Centro Commerciale di Via Alfieri.

Prenderanno via via posto sul divano delle interviste giovani ospiti aretini, tutti accomunati dall’essere riusciti a fondere le loro passioni ai loro mestieri.

Il compito di rompere il ghiaccio sarà affidato a Marco Maisano, classe 1989, giornalista e autore televisivo. Dopo l’iscrizione alla facoltà di Giurisprudenza e a seguito di alcuni viaggi in Marocco e Medio Oriente, inizia la propria attività, prima scrivendo per testate quali Inkorsivo, The Post Internazionale e Il Giornale, successivamente come inviato de Le Iene (particolarmente interessanti i servizi dedicati all’ organizzazione jihadista ISIS). Dal 2019 conduce su TV8 un proprio programma, “Piacere Maisano”, trattando temi d’attualità con il solo aiuto di uno smartphone e di una videocamera.

A seguire, Marco Gallorini, discografico e co-fondatore della label aretina Woodworm: dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Bologna, nel 2008 diventa Direttore Artistico del Karemaski Multi Art Lab di Arezzo e tre anni più tardi, insieme all’amico e socio Andrea Marmorini, fonda Woodworm, ad oggi una delle etichette indipendenti più importanti a livello nazionale.

Sarà poi il turno di Sara Borri e Michele Grazzini: collaboratori della casa di produzione Poti Pictures (fondata da Daniele Bonarini e Francesco Faralli), la quale realizza corto e lungometraggi in collaborazione con ragazzi con disabilità. Seguirà l’intervento di Lorenzo Palloni, fumettista, nato ad Arezzo nel 1987; autore di numerose graphic novel e webcomics, scrittore pluripremiato, è anche uno dei fondatori del collettivo di fumettisti Mammaiuto. Al momento sta lavorando a libri di prossima uscita per il mercato francese e italiano, ed è docente di Sceneggiatura e Storytelling alla “Scuola Internazionale di Comics” nelle sedi di Firenze e Reggio Emilia.

A chiudere il cerchio, Laura Verdi, centrocampista classe 1992 originaria di Pratovecchio, con esperienza decennale nei campionati di Serie C e D, e Giulia Orlandi, centrocampista classe 1987, ex Fiorentina (con cui ha vinto Scudetto e Coppa Italia nella stagione 2016/2017), Empoli e Florentia San Gimignano, rispettivamente capitana e vice-capitana dell’Arezzo Calcio Femminile, appena classificatosi secondo nel Campionato di Serie C 2020/2021.

Ospite e protagonista finale sarà ovviamente anche il pubblico, che al termine degli interventi potrà rivolgere le proprie domande.

L’evento è ad ingresso libero; le porte apriranno alle 18.00 e l’inizio è previsto per le 18.30.