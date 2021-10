Sabato 9 ottobre, in occasione della cerimonia del Te Deum di ringraziamento del Quartiere di Porta Crucifera, dalle ore 14 alle ore 21 è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli in via Colcitrone nell’area di parcheggio esterna alla carreggiata.

Dalle ore 14 alle ore 19 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in via Pescioni, via Mazzini, Corso Italia (tratto compreso tra via Mazzini e via Seteria), via Cavour (tratto compreso tra Corso Italia e Piazza San Francesco).

Dalle ore 16 alle ore 21 è istituito il divieto di transito dei veicoli in via Colcitrone.

Dalle ore 16,30 e limitatamente al tempo strettamente necessario per consentire il passaggio dei figuranti e dei partecipanti al corteo che si muovono da via Colcitrone in direzione della chiesa di Santa Maria della Pieve il transito è interrotto nel seguente percorso: via Pescioni, via Mazzini, Corso Italia (nel tratto compreso tra via Mazzini e via Vasari).

Dalle ore 18,30 e limitatamente al tempo strettamente necessario per consentire il passaggio del corteo dalla chiesa di Santa Maria della Pieve in direzione di piazza San Francesco e da questa a via Colcitrone, il transito è interrotto nel seguente percorso: Corso Italia (tratto compreso tra via Vasari e via Cavour), via Cavour (tratto compreso tra Corso Italia e piazza San Francesco), piazza San Francesco, via Cavour (tratto compreso tra piazza San Francesco e Corso Italia), via Mazzini e via Pescioni.