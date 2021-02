Tentano di vendere refurtiva online ma all’appuntamento si presentano i carabinieri, denunciati due albanesi per ricettazione

SANSEPOLCRO – Due giovani fratelli di nazionalità albanese, operai agricoli con diversi precedenti alle spalle, sono stati denuncaiti all’Autorità giudiziaria per il reato di ricettazione in concorso, da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Sansepolcro.

I due sono stati colti in flagranza mentre erano intenti a consegnare nelle mani di un acquirente due costosi attrezzi da lavoro agricolo, una sega a nastro con spacca legna e un cestello metallico di grosse dimensioni, entrambi rubati nel 2016 in località Palazzo del Pero, del valore complessivo di quindicimila euro.

All’appuntamento per la vendita, in frazione Montagna nel Comune di Sansepolcro, al posto dell’acquirente si sono presentati i Carabinieri che monitoravano da tempo i giovani e hanno potuto constatare in flagranza la provenienza illecita della merce che era stata temporaneamente occultata in una vicina area boschiva.

I due attrezzi sono stati dunque recuperati e riconsegnati all’avente diritto, un imprenditore agricolo residente in provincia di Perugia e con interessi economici in Valtiberina Toscana.