Terranuova Traiana: Nicola Del Grosso nuovo direttore sportivo

L’Asd Terranuova Traiana comunica ufficialmente di aver perfezionato l’accordo per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Irisjan Taflaj.

Nato il 18 aprile 1994 a Shkodra (Scutari in italiano: bellissima città dell’Albania nord-occidentale, al confine con il Montenegro) Taflaj, attaccante-fantasista, disputa un campionato Primavera con il Siena, poi 28 presenze e 3 gol in serie D con Colligiana e San Donato Tavarnelle, 66 presenze e 9 reti in Eccellenza con Gracciano, San Donato (con cui vince il campionato 2013-2014) e Badesse. Infine le ultime 4 stagioni in Promozione. La prima con l’Asta Taverne, le ultime 3 con la Chiantigiana, conquistando la vittoria del campionato 2019-2020 con relativa promozione in Eccellenza. In totale negli ultimi 4 tornei colleziona 100 presenze con 24 gol realizzati.

Da oggi è un nuovo giocatore del Terranuova Traiana già a disposizione di mister Marco Becattini per una nuova esperienza nel massimo campionato dilettantistico regionale.

Il club di piazza generale Felice Coralli dà il benvenuto nella famiglia biancorossa a Irisjan Taflaj.