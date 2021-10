Terranuova Traina batte Antella 2-1

Terza vittoria consecutiva per i ragazzi di mister Simone Calori, che fanno filotto grazie al 2-1 odierno contro l’Antella. La formazione di mister Stefano Alari arrivava al Mario Matteini con un bottino 7 punti che gli garantivano la vetta della classifica in coabitazione.

Partita maschia e con buona intensità ma non particolarmente ricca di occasioni da rete, se non su palle inattive.

Ottimo primo tempo per i biancorossi che si portano subito in vantaggio con Sacconi che al 7’ é abile a raccogliere ed insaccare un cross dalla destra di Borghesi.

Biancorossi vicinissimi al raddoppio al 23’, quando un tiro cross dalla tre quarti di Cioce assume un a traiettoria beffarda che D’Ambrosio smanaccia in corner con un guizzo felino: dalla bandierina arriva comunque il raddoppio del Terranuova Traiana con Massai che raccoglie in mischia e insacca in acrobazia sotto la traversa.

La ripresa sembra iniziare sulla stessa falsariga del primo tempo con i padroni di casa che sprecano l’occasione più importante con Bega che si fa neutralizzare un calcio di rigore da un ottimo D’Ambrosio

L’Antella non crea particolari occasioni da rete su azioni di gioco, me è molto pericoloso sulle palle inattive: al 75’, su corner, prodezza di Scarpelli che con un colpo di reni salva su un colpo di testa di Bartolini che sembrava destinato a finire in fondo al sacco. Al 78’,sempre su azione d’angolo, colpo di testa di Grattarola alto sulla traversa. Al 82’ arriva il gol che rimette in partita l’Antella: corner dalla destra, Scarpelli, ostacolato nel “traffico” dell’area di rigore, sbaglia il tempo di uscita e viene beffato da un colpo di testa del solito Grattarola

Finale di tutto cuore per l’Antella che alza il baricentro ma il Terranuova Traiana, pur abbassandosi, contiene senza grossi affanni e porta a casa meritatamente la seconda vittoria su altrettante gare disputate di fronte al pubblico amico del Mario Matteini.

TERRANUOVA TRAIANA

Scarpelli, Gautieri, Artini, Bega, Cioce, Neri (69’ Farini), Sestini (69’ Natale), Massai, Vestri, Borghesi (76’ Conteduca), Sacconi.

A disposizione: Pellegrini, Tomberli, Dini, Magi, Cirri, Betti

Allenatore: Simone Calori

ANTELLA

D’Ambrosio, Magnolfi (50’ Manessi Samuele), Grattarola, Sottili, Mignani, Bartolini, Picchi (69’ Giannini), Franchi (50’ Martini, 90’Manetti Sasha), Posarelli, Olivieri, Liberati (69’ Landini)

A disposizione: Bargagli, Pacini, Mazzoni, Manetti Federico

Allenatore: Stefano Alari

MARCATORI: 7’ Sacconi (TT), 24’ Massai (TT), 82’ Grattarola (A)

NOTE: al 53’ D’Ambrosio para rigore di Bega (TT)

RECUPERO: 0+4

ANGOLI: 4-5

Espulsi:

Ammoniti: Neri e Natale (TT) – Grattarola, Mignani, Picchi, Liberati, Martini e Giannini (A)

ARBITRO Sig. Marco Pascali (Sezione Pistoia)

ASSISTENTI Sig.Giacomo Ginanneschi (Sezione Grosseto) – Giuseppe Alessio Lumetta (Sezione Piombino)