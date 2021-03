“Territori sicuri” a Marciano: 382 prenotazioni per il primo giorno

Domani mattina inizierà lo screening a Marciano della Chiana. L’operazione regionale Territori Sicuri sarà il 2 e il 3 marzo in questo comune e il 6 e il 7 marzo a Lucignano.

Le postazioni per i tamponi saranno in via Mazzini (area antistante la Scuola Media) a Marciano e saranno in attività tra le 9 e le 13 e le 14 e le 18 di martedì 2 e mercoledì 3 marzo 2021. Per domani ci sono già 382 prenotazioni, fatte sul sito https://territorisicuri.sanita.toscana.it/ . Prenotazioni aperte fino alla mezzanotte di oggi per la giornata di mercoledì.

Per chi avesse difficoltà è disponibile il call center aziendale: da telefono fisso numero verde 800 575 800 mentre da cellulare 0575 379100.

Per i giornalisti interessati la Sindaca Maria De Palma e la Dirigente di zona della Asl, Anna Beltrano saranno a disposizione alle ore 11 nell’area dove verranno fatti i tamponi.