Torna la manifestazione CorriArezzo

Dal 2 settembre al 30 settembre finalmente ad Arezzo si torna a correre con la manifestazione “Corri Arezzo”: cinque allenamenti podistici all’insegna del divertimento e in totale sicurezza, seguendo le normative anti covid.

L’iscrizione, presso il punto vendita Universo Sport di Piazza Guido Monaco, prevede la possibilità di scegliere tra la corsa, fra due percorsi cittadini di circa 8 km, o la passeggiata ludico motoria da 5 km.

Come nasce “Corri Arezzo”?

La manifestazione nasce dalle ceneri di “Arezzo Corre”, iniziativa del 2016 che ha visto coinvolti oltre 500 iscritti fra corridori e non. Le basi in cui si regge questa nuova edizione sono fondate grazie al coinvolgimento di importanti Associazioni della città stessa: Amatori Podistica Arezzo (ideatori dell’evento), il Comitato territoriale Uisp di Arezzo a supporto di essa, con la partecipazione di “A Piede Libero” e il supporto dell’Agenzia Generale di Arezzo di Generali Italia Spa di via Guido Monaco 41. Il punto di incrocio di queste realtà si trova nel punto vendita Universo Sport, base logistica di “Corri Arezzo”. L’evento vuol portare a conoscenza il cittadino e lo sportivo del benessere dato dall’attività fisica, intesa come attività non agonistica e volta al ritorno, seppur parziale, alla normalità.

Come si svolge?

“Corri Arezzo” prevede cinque allenamenti con cadenza settimanale del giovedì sera dalle 19 alle 20.30. Il ritrovo è previsto per le 19 davanti al negozio Universo Sport di Piazza Guido Monaco”. Gli iscritti si divideranno in quattro gruppi per non creare assembramenti, seguiti dagli atleti dell’Amatori Podistica Arezzo, e Gruppi di Cammino supervisionati dall’Associazione “A Piede Libero”.

Come partecipare?

Le iscrizioni si apriranno dal lunedì 23 agosto presso il negozio “Universo Sport” situato in Piazza Guido Monaco, 10. Per via delle normative anticovid sarà necessario essere provvisti del “Green Pass”, che dovrà esser presentato al momento dell’iscrizione, senza non si potrà partecipare. A causa sempre delle limitazioni, il numero massimo di iscritti per la manifestazione sarà di 150 persone, al raggiungimento del numero verranno chiuse le iscrizioni.