Torre del Cassero e centro storico domani sera spenti per l’iniziativa “M’illumino di Meno”

Il comune di Castiglion Fiorentino aderisce all’iniziativa “M’illumino di Meno”, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e Radio 2 nel 2005.

Domani, venerdì 26 marzo, oltre alla Torre del Cassero , simbolo della Città castiglionese, dalle ore 21 alle 22 verranno spente le luci del centro storico. Inoltre, sempre domani, aderendo all’invito del Touring Club verrà esposta la Bandiera Arancione in cima alla Torre del Cassero, un modo simbolico, questo, per dichiarare che il nostro Comune, certificato per la qualità turistica e ambientale, ha già fatto un salto di specie, in quanto destinazione sostenibile, pronta ad accogliere i turisti nel rispetto dell’ambiente e della comunità locale.

Questo gesto simbolico, uguale in tutti i borghi Bandiera Arancione, permetterà di veicolare il messaggio e il significato della Bandiera Arancione oltre a quello di Radio2 e Caterpillar sul risparmio energetico.