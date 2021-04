Toscana arancione, il comune di Bibbiena promuove un nuovo screening per i ragazzi della seconda e terza media

“Lunedì la Toscana torna arancione e a scuola dobbiamo rientrare tutti, ma in sicurezza. Ripetiamo, per questo, la felice iniziativa attivata per primaria e prima media, con le seconde e terze medie degli istituti del territorio”.

Il Sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli annuncia una nuova campagna di screening della popolazione scolastica che questa volta coinvolge però i ragazzi di seconda e terza media di tutti gli istituti del territorio.

Si tratta di una campagna completamente gratuita per le famiglie e libera, ovvero senza prenotazione.

I tamponi di controllo anti covid19 verranno effettuati da personale specializzato all’interno della tenda tamponi che si trova a Bibbiena in via Rosa Luxemburg (zona Tennis) domenica 11 aprile 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

I genitori possono accompagnare liberamente i propri figli senza prenotazione anticipata, scegliendo un orario consono alle loro esigenze e senza uscire dall’auto.

La modalità in cui saranno effettuati sarà quella del drive through in cui è possibile eseguire dalla propria auto i tamponi di controllo.

Il Sindaco conclude: “Alla felicità che accompagna questo rientro a scuola, unisco un appello alle famiglie del comune che già si sono dimostrate attente e responsabili. Portate i vostri figli a fare questo tampone, perché significa tranquillità per voi, per i ragazzi, per il personale scolastico e per la comunità. Dobbiamo cercare di resistere ancora per un po’, in attesa del completamento della campagna vaccinale. E resistere significa essere responsabili gli uni verso gli altri. Grazie alla mia giunta, ai dirigenti e alle famiglie”.