Trentadue negativi e sette positivi: il bilancio degli ultimi tamponi alla Casa Pia

Trentadue negativi e sette positivi: questo è il bilancio del nuovo ciclo di tamponi molecolari effettuati venerdì 5 febbraio alla Casa di Riposo “Fossombroni”. I controlli hanno riguardato i residenti risultati negativi ai precedenti test di domenica 31 gennaio che, di conseguenza, erano ancora ospitati all’interno dell’istituto cittadino.

Tra i sette nuovi contagiati, sei sono asintomatici e sono stati trasferiti in un apposito reparto Covid allestito in un settore isolato della casa di riposo come previsto dai protocolli anti-contagio dove sono stati presi in carico dall’Unità Speciale di Continuità Assistenziale della Asl in collaborazione con il personale socio-sanitario della struttura.

Il primo caso ad emergere, invece, aveva riguardato un’ospite che aveva mostrato un’alterazione dello stato di salute e che dunque era stata trasferita all’ospedale San Donato. Al termine di questi tamponi, dunque, il numero totale dei residenti contagiati è salito a quarantasei.