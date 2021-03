Troppi assembramenti, polizia municipale costretta a sanzionare anche i più giovani

Dal passaggio in zona arancione numerosi i controlli da parte delle forze dell’ordine locali che hanno portato a richiami, avvertimenti e 15 verbali. Fra questi figurano anche ragazzi non residenti a San Giovanni Valdarno.

E’ trascorso neanche un mese dal passaggio dalla zona gialla alla zona arancione per tutta la Regione Toscana. E, dal 14 febbraio, la Polizia Municipale di San Giovanni Valdarno ha intensificato i controlli per far sì che non venissero violate le normative anti contagio in vigore per la salvaguardia della salute pubblica. Semplici regole che, tuttavia, spesso, non vengono rispettate.

Per questo, oltre a numerosi richiami, avvertimenti e ammonizioni, gli agenti sono stati costretti a redigere 15 verbali: 2 ad attività di somministrazione, 5 nei pressi di attività di somministrazione, 4 nei giardini pubblici e 4 fra via Mannozzi e la stazione ferroviaria.

Come sottolinea la Polizia Municipale, la maggior parte delle contravvenzioni ha riguardato ragazzi, anche non residenti nel Comune e che si trovavano a San Giovanni senza validi giustificativi (studio, salute, lavoro o seria necessità).

L’appello è quindi per i genitori, spesso non consapevoli, affinché facciano particolare attenzione agli eventuali spostamenti dei propri figli dal comune di residenza.

Con il passaggio della provincia di Arezzo in zona rossa, da lunedì 15 marzo, la sorveglianza sarà ulteriormente aumentata.