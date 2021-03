Ultimo atto per i «Living Lab», la Valdichiana aretina crea la nuova offerta turistica

«Cortona e la Valdichiana non si fermano nemmeno in zona rossa – dichiara l'assessore al Turismo del Comune, Francesco Attesti

Dopo i primi due incontri, questo mercoledì 17 marzo c’è l’atto conclusivo dei «Living Lab», gli appuntamenti online per creare la nuova strategia promozionale dell’Ambito Turistico della Valdichiana Aretina.

Gli incontri sono guidati dal referente di Ambito del Centro Studi Turistici, Alessandro Tortelli con la squadra di «Valdichiana Experience», DMC dell’Ambito. Il primo dei due appuntamenti è stato dedicato alle esperienze all’aria aperta e in particolare agli amanti della bicicletta, mentre la scorsa settimana si è tenuta una riunione online per il turismo legato all’enogastronomia. L’evento conclusivo di questo mercoledì 17 marzo è dedicato alle esperienze culturali ed agli eventi. Gli incontri sono dedicati agli operatori di settore, in questo caso a musei e cooperative di gestione, guide turistiche e accompagnatrici, Proloco, associazioni di rievocazioni storiche e associazioni che organizzano eventi di richiamo turistico. Per partecipare è possibile scrivere al seguente indirizzo [email protected]

La preparazione delle strategie per il rilancio del turismo nell’Ambito Valdichiana aretina non si fermano qui. Di recente il gruppo di comuni di cui è capofila Cortona è risultato destinatario di un contributo di 70mila euro da Toscana Promozione, grazie ad un bando regionale a cui verranno assommati altri 30mila euro di risorse dei bilancia comunali. Sul fronte del rilancio turistico, la Valdichiana aretina parte da queste nuove risorse e anche da un piano per la formazione e il confronto fra addetti ai lavori per una nuova offerta da destinare ai visitatori, qual è quella dei Living Lab.

«Cortona e la Valdichiana non si fermano nemmeno in zona rossa – dichiara l’assessore al Turismo del Comune, Francesco Attesti – c’è stata una bella partecipazione agli incontri, un’affluenza di addetti ai lavori che è andata oltre le aspettative, con tanti spunti e contributi al fine di disegnare un’offerta turistica sempre più innovativa e accattivante».