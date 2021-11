Una giovane imprenditrice apre un nuovo negozio, dedicato alla casa, ad Arezzo

Boutique Casa in Via Ubaldo Pasqui

Una giovane imprenditrice aretina, Novella Pellegrini, ha deciso, con coraggio, in un periodo così difficile e imprevedibile per l’economia del nostro paese, di scommettere su se stessa e sulla sua passione per la casa, rendendola la sua nuova attività lavorativa. Per fare questo ha scelto la zona di Saione, in via Ubaldo Pasqui, all’angolo con via Po.

Inaugurato il negozio sabato 21 novembre, ci ha raccontato il perchè della sua scelta:

“Come ogni donna, ho sempre avuto la passione per la casa in ogni suo aspetto, soprattutto curare nei dettagli l’arredamento, la biancheria e il tessile delle varie stanze e tutto ciò che concerne i complementi d’arredo…un giorno di qualche anno fa, sono entrata per caso in un negozio Boutique casa, nelle Marche e mi sono innamorata dell’allestimento che ho trovato, vario e completo per ogni zona della casa e soprattutto ad ottimo prezzo.

Parlando con la proprietaria del negozio mi ha detto che si trattava di un franchising , mi sono informata meglio e dopo vari incontri con il commerciale dell’azienda ho deciso di intraprendere questo passo.

Mi piaceva molto l’idea di aprire una Boutique completamente dedicata alla casa, ad Arezzo, ,una tipologia di negozio che secondo me mancava.

Questo mia nuova avventura è appena iniziata e mi auguro che possa continuare nel migliore dei modi; da parte mia ce la metterò tutta”.

Auguriamo a lei e a tutte le donne imprenditrici di avere successo e diventare un esempio per altre donne capaci e volenterose.