Una intitolazione per l’auditorium

“Insieme al suo Teatro storico, alla sua monumentale Fortezza e ai tanti altri spazi che permettono di ospitare la sempre più dinamica vita artistica e culturale della Città, Arezzo ne ha da poco acquisito un altro, straordinario, che consentirà di programmare eventi destinati ad un pubblico sempre più numeroso grazie alla sua ampia capienza e alla sua modularità.

Sarà qui, all’Auditorium di Arezzo Fiere e Congressi, ora di proprietà del Comune di Arezzo, che sarà inaugurata la stagione sinfonica 2021-2022 con l’Orchestra e il Coro del Maggio Musicale Fiorentino diretti dal Maestro Zubin Mehta, in un concerto lirico, “La Creazione” di Haydn, di grandissima rilevanza. E’ nostra volontà che l’Auditorium “si affacci” a questa sua “nuova vita”, valorizzata grazie all’impegno della fondazione Guido d’Arezzo, con una propria intitolazione capace di indentificarlo e caratterizzarlo come sede privilegiata di grandi eventi, quali saranno quelli che ospiterà in futuro”.

Il Sindaco Alessandro Ghinelli, alla vigilia del grande concerto di giovedì 25 novembre, annuncia così la procedura di evidenza pubblica per la ricerca di sponsor per la denominazione dell’Auditorium. Una sponsorizzazione che consentirà all’aggiudicatario di associare il proprio nome alle declinazioni “Hall” – “Auditorium” – “Pala”, così come descritto nel bando. L’offerta base è di 50.000,00 € annui, per un periodo di tre anni. La visibilità sarà garantita da una idonea cartellonistica esterna ed interna, unitamente alla visibilità intrinseca che deriva dal riferimento localizzativo di ciascun evento programmato nell’Auditorium.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del giorno 17 dicembre 2021. Tutte le informazioni utili e la modulistica necessaria sono reperibili nell’ apposito avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Arezzo al seguente link: https://www.comune.arezzo.it/bandoastaconcorso/avviso-pubblico-ricerca-sponsor-denominazione-dellauditorium-presso-centro