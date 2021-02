Una linea diretta dalla Casa Pia alle famiglie degli ospiti

AREZZO – Una linea diretta dalla Casa di Riposo “V. Fossombroni” verso le famiglie degli ospiti. L’istituto attiverà una comunicazione quotidiana per aggiornare sulle condizioni di salute dei quindici residenti positivi al Covid19 posti attualmente in isolamento all’interno della struttura e, in generale, sulle evoluzioni della situazione.

Ogni pomeriggio, intorno alle 15.00, verranno previsti mail, messaggi su whatsapp o chiamate per informare sui parametri rilevati nel corso delle visite effettuate dall’Unità Speciale di Continuità Assistenziale della Asl in collaborazione con il personale socio-sanitario, garantendo così un aggiornamento puntuale e costante. Questo sforzo messo in campo dalla casa di riposo rappresenta un ulteriore tentativo per assicurare un collegamento quotidiano con le famiglie, con l’invito ad evitare telefonate alla struttura che intaserebbero le linee in un momento tanto delicato. Per le urgenze, comunque, è possibile inviare un messaggio su whatsapp o chiamare il 366/7549642.