Una vacanza nel mar Tirreno: l’isola d’Elba

Tra le mete turistiche di maggior interesse del nostro Paese troviamo certamente l’isola d’Elba, paesaggi mozzafiato e lunghe spiagge la rendono perfetta per le vacanze estive, inoltre i numerosi servizi presenti sull’isola la rendono adatta a tutte le esigenze.

Traghetti per l’isola d’Elba

Per raggiungere l’isola d’Elba è necessario prender il traghetto che parte da Piombino. I collegamenti sono molto efficienti in quanto vi sono numerose linee di traghetti che si adattano agli orari ed alle esigenze di tutti i vacanzieri. Se si viaggia in compagnia inoltre vi sono numerosi sconti, ad esempio i gruppi diretti all’Elba possono usufruire di vantaggi sul costo traghetto. Prenota il tuo biglietto ed organizza il tuo soggiorno sull’isola d’Elba.

Le spiagge più famose dell’isola

L’isola d’Elba offre numerosi spiagge per godersi la propria vacanze al mare in una location suggestiva ed adatta a tutte le esigenze dei turisti, grazie alla presenza di numerosi lidi attrezzati, bar e ristoranti.

Tra le spiagge più caratteristiche su cui potersi godere il mare cristallino dell’isola, probabilmente la più famosa è la spiaggia di Fetovaia. Grazie alla sabbia bianca spicca il colore turchese del mare, rendendo la piccola baia un paesaggio mozzafiato, che ricorda in parte le spiagge dei caraibi.

Sono comunque più di 150 le spiagge presenti sull’isola, per un totale di circa 147 chilometri, ma certamente per i più curiosi e avventurosi vale la pena di addentrarsi nella natura ed andare alla scoperta delle calette più caratteristiche ed esclusive.

Cosa fare sull’isola d’Elba

Nonostante l’Isola offra un mare cristallino e spiagge bellissime, questa non è l’unica bellezza del posto. Infatti l’isola offre ai suoi visitatori una storia millenaria, costellata da tesori artistici e culturali. Innanzi tutto vi sono diversi musei da visitare, il primo di questi è il museo delle residenze Napoleoniche. Come tutti sanno il condottiero francese ha vissuto il suo esilio sull’isola d’Elba, lasciando due dimore: quella urbana, Palazzina dei Mulini e quella di campagna, Villa San Martino. Entrambe le residenze sono oggi dei musei che espongono i cimeli e gli arredi giunti sull’isola durante la permanenza di Napoleone.

Vi è poi il Museo Civico Archeologico di Portoferraio che raccoglie molti elementi della lunghissima storia elbana. All’interno si possono trovare reperti archeologici che vanno dal VII secolo a.C. al V secolo d.C., dall’epoca etrusca a quella romana.

Per chi invece dovesse essere interessato alla natura ed ai paesaggi, l’isola d’Elba offre numerosi siti naturalistici di bellezza notevole. Sono presenti sia piste ciclabili che percorsi di trekking per svolgere escursioni ed esplorare tutti i punti più belli del territorio. Tra paesaggi suggestivi e luoghi immersi nella natura incontaminata, l’isola d’Elba non può assolutamente deludere.

Enogastronomia dell’isola d’Elba

L’isola d’Elba è celebre per la produzione di vini bianchi, rossi e rosati, tutelati dal marchio DOC e DOCG, i vini più famosi sono l’Elba Aleatico e l’Elba Ansonico.

Anche la cucina dell’isola è molto caratteristica, si basa infatti su piatti molto semplici dove a farla da padrone è il pesce, in particolare è molto conosciuto lo stoccafisso alla riese.