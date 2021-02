Un’assemblea aperta per Scelgo Arezzo

AREZZO – Scelgo Arezzo promuove, a distanza di alcuni mesi dalle elezioni amministrative, un momento di confronto pubblico che, a causa dell’emergenza sanitaria, non può che tenersi utilizzando i canali online.

Un’assemblea aperta, alla quale tutti i cittadini interessati sono invitati a partecipare e durante la quale verranno illustrate e rendicontate le azioni svolte fino ad oggi dal gruppo consiliare di Scelgo Arezzo. In quest’occasione saranno, inoltre, raccolte da parte dei partecipanti proposte e idee per il presente e il futuro della città.

“Scelgo Arezzo – dichiara Marco Donati – si apre al contributo della città, promuove lo scambio di idee, coinvolge i cittadini interessati in momenti di confronto suddivisi per aree tematiche. Con questa iniziativa vogliamo dire alla città che ci siamo, che vogliamo e possiamo essere un punto di riferimento per chi crede in una comunità solidale che promuove un progetto di sviluppo volto a creare opportunità e occupazione”.

L’assemblea si svolgerà giovedì 11 febbraio alle 21.15 e sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di Scelgo Arezzo.