Unico Liceo della provincia di Arezzo, il vittoria colonna ottiene il certificato di scuola etwinning 2021-2022

Ogni anno eTwinning, la community che mette in contatto oltre 217.000 scuole in Europa, conferisce un certificato con il quale si riconosce e si premia la partecipazione, l’impegno, la dedizione e le attività svolte nelle scuole in cui team di insegnanti, lavorando di concerto con la dirigenza, realizzano progetti primariamente validi sul piano pedagogico.

La procedura seleziona e premia, infatti,, le scuole che risultano pioniere in percorsi quali Pratica digitale, eSafety, Approcci creativi e innovativi all’insegnamento, Promozione dello sviluppo professionale del personale e di pratiche di apprendimento collaborativo con personale e studenti. Il Liceo Vittoria Colonna risulta scuola premiata con certificato Etwinning nell.a.s. 2020/2021, inserendosi in un sistema di riconoscimenti e certificazioni internazionali per i risultati dei suoi progetti particolarmente efficaci.

E’ già la seconda volta che il Liceo aretino di Via Portabuja ottiene il Certificato di Scuola eTwinning, ottenendo visibilità e prestigio per il lavoro svolto in classe e ricevendo un riconoscimento per docenti, alunni e tutto lo staff d’istituto. In tutta Italia le scuole che hanno ricevuto il Certificato per il 2021-2022 sono circa 140, ma in Toscana sono solo quattro e il Liceo Colonna è l’unico nella provincia di Arezzo.

Il Certificato serve a documentare, disseminare e condividere le buone pratiche di progetto attivate dagli insegnanti dentro e fuori dal contesto scolastico. Si tratta di un bel successo per il liceo aretino, al quale viene riconosciuto anche l’impegno per la lotta al Cyberbullismo, oltre che la partecipazione attiva in progetti che hanno sempre ottenuto i Quality Label nazionali ed Europei.

Il risultato raggiunto rappresenta sicuramente uno stimolo per continuare a sviluppare e promuovere pratiche di apprendimento innovative e collaborative della community dell’Istituto basata sull’interazione creativa degli alunni in collaborazione coi docenti.