Vaccinazione categorie fragili e classi di età 1941-44: supporto del Comune di Civitella alla prenotazione

CIVITELLA – L’Amministrazione comunale Civitella in Val di Chiana in prima linea, insieme a medici e presidi sanitari per velocizzare il piano vaccinale sul piano delle prenotazioni. Presso lo sportello del Comune, attraverso i giovani delle Botteghe della Salute, è attivo il servizio di supporto per la prenotazione dei vaccini sul portale della Regione Toscana per le categorie fragili e nati dal 1941 al 1944.

Il nuovo servizio intende essere utile a coloro che non hanno familiarità con il computer.

“Abbiamo pensato di utilizzare il servizio offerto dalle ‘Botteghe della salute’ – spiegano il sindaco di Civitella Ginetta Menchetti e l’assessore alla Salute Elio Randellini – ovvero quei presidi locali all’interno del nostro Comune in grado di offrire un supporto alla popolazione, in particolare a quella fascia che ha meno confidenza con l’informatizzazione. Quindi oltre all’attivazione delle tessere sanitarie, al prezioso supporto nell’erogazione dei buoni spesi, allo scarico dei referti dei

tamponi, in questo momento abbiamo deciso di attivare anche il supporto alla prenotazione dei vaccini da effettuarsi tramite il portale della Regione Toscana. È un servizio soprattutto dedicato alle persone fragili e di età compresa nella fascia 1941 e il 1944”.

Per accedere al servizio di supporto è semplice: basta telefonare in Comune al numero 0575/445300 per fissare un appuntamento con il personale addetto o scrivere a [email protected]. Il giorno della prenotazione sarà necessario fornire nome e cognome, codice fiscale, un numero di telefono ed eventualmente un indirizzo di posta elettronica. Una volta prenotatisi si riceverà tramite SMS la conferma del buon esito dell’operazione. La prenotazione può essere effettuata anche da un delegato dell’interessato.

Per quanto riguarda la questione dei “panchinari” nati dal 1945 al 1950 al momento è attivo il portale della Asl Toscana Sud Est ed un supporto è attivo anche per questa categoria. Si ricorda che chi intende iscriversi nei panchinari deve essere in grado di raggiungere il centro di vaccinazione nel tempo di 20 minuti dalla chiamata.