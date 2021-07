Vaccinazioni covid-19: tutti i numeri per età e per zone

Vaccinazioni provincia di Arezzo / per classi di età

Età Popolazione totale AREZZO Percentuale approssimativa di vaccinati con prima o con entrambi le dosi TOSCANA Percentuale approssimativa di vaccinati con prima o con entrambi le dosi 16 – 29 43.908 38% 37,6% 30 – 39 36.758 50% 49,50 40 – 49 48504 53% 49,6% 50 – 59 53.996 77% 73,4% 60 – 69 43.824 87% 82,6% 70 – 79 37.439 92% 88,8% Over 80 29.731 97% 92,7%

Vaccinazioni provincia di Arezzo / per zone

Zona Popolazione totale ZONA Percentuale approssimativa di vaccinati con prima o con entrambi le dosi TOSCANA Percentuale approssimativa di vaccinati con prima o con entrambi le dosi ZONA Popolazione da vaccinare Arezzo, Casentino, Valtiberina 168.319 70% 66,8% 49.346 Valdarno 82.092 69,7% 66,8% 23.916 Valdichiana aretina 43.749 68,31% 66,8% 13.425

“I risultati nella provincia di Arezzo sono particolarmente buoni – commenta il Direttore generale della Asl Tse, Antonio D’Urso. Per le fasce di età siamo al di sopra della media toscana e particolarmente importante è la copertura delle fasce maggiormente a rischio: siamo sostanzialmente alla copertura totale per gli over 80 e ci avviciniamo ad un dato molto prossimo a questo per la fascia d’età tra i 70 e i 79 anni.

Quanto alla copertura territoriale, non solo il dato è oltre la media toscana ma è fortemente omogeneo tra le zone. Segno che la nostra comunità professionale ha lavorato bene e in modo uniforme. Forte e consapevole è stata la collaborazione dei cittadini e adesso il lavoro deve continuare.

Penso in modo particolare ai giovani e alla prossima riapertura delle scuole. I dati sui nuovi casi e sui ricoveri sono segnali importanti ma non devono indurre nessuno a mettere il tema Covid in “archivio” trascurando norme e misure di precauzione. E, in ogni caso, deve continuare la campagna vaccinale alla massima velocità e intensità possibile”.