Vaccino Johnson & Johnson: arrivata la prima fornitura per la Asl Toscana sud est Consegnate 2.500 dosi

E’ arrivata ieri all’ospedale Misericordia di Grosseto la prima fornitura di vaccini targati Johnson & Johnson, la quarta tipologia di siero anti-Covid che sarà somministrato anche nella Asl Toscana sud est e, al momento, l’unico monodose.

Sono 2.500 le prime dosi consegnate che dal Misericordia di Grosseto saranno distribuite nelle altre province della Sud est: 1000 ad Arezzo, 750 a Grosseto, 750 a Siena.

Come da indicazioni dell’AIFA, il siero è raccomandato per gli ultrasessantenni, nella Sud est si partirà con le persone in fascia di età 70-79 anni, sulla base della programmazione vaccinale già in corso.

La caratteristica che distingue Johnson & Jonhson dagli altri è la possibilità di concludere l’iter vaccinale con una sola iniezione. Questo significa una contrazione dei tempi della campagna vaccinale a beneficio di un numero molto superiore di persone che raggiungeranno prima l’immunizzazione.

Come AstraZeneca, il farmaco statunitense si basa sul sistema del Dna non replicante che determina la produzione della glicoproteina Spike Sars-CoV-2, che a sua volta stimola il sistema immunitario a produrre anticorpi. Per ogni fiala di vaccino è prevista la somministrazione di 5 dosi. Inoltre, una volta rimosso dal congelatore, si conserva a una temperatura di 2°-8° per tre mesi.

Per quanto riguarda gli effetti collaterali sono risultati generalmente lievi o moderati e risolvibili entro un paio di giorni dalla vaccinazione. I più comuni: dolore al sito di iniezione, mal di testa, stanchezza, dolori muscolari e nausea.

“L’arrivo del Johnson & Johnson ci consente un ulteriore passo in avanti nella campagna vaccinale, dando sempre più concretezza alla fase della vaccinazione diffusa – commenta il direttore generale della Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso – In questi giorni si sta concludendo la copertura degli over80 e stiamo procedendo in maniera proattiva e sistematica nella vaccinazione delle persone estremamente fragili, secondo le priorità dettate a livello nazionale e regionale e in base alla quantità di dosi a disposizione”.

La campagna nel weekend tra il 24 ed il 25 aprile nella Sud Est prevede 3.138 vaccinazioni, escluse quelle ospedaliere, suddivise in 1264 ad Arezzo, 882 a Siena e 992 a Grosseto.

Per quanto riguarda la vaccinazione Johnson & Johnson è prevista solo nella giornata di domenica 25 aprile ed è riservata ai 70 -79 (che si prenoteranno sul portale regionale a partire dal pomeriggio di venerdì 23 aprile).

Questi i centri coinvolti

Arezzo – Centro Affari – 800

Cortona – Palestra Scuola Berrettini – 100

Loro Ciuffenna – Auditorium – 100

Siena – Palasport Mensana 750

Grosseto – Caserma Savoia 750

La Caserma del Reggimento Savoia Cavalleria a Grosseto è stata individuata come nuova sede in via sperimentale per la vaccinazione di domenica. La prossima settimana sarà organizzata un evento di presentazione in vista dell’avvio ufficiale dell’attività vaccinale in quella sede.

Contemporaneamente prosegue la campagna vaccinale per gli estremamente fragili con vaccino Pfizer, nei giorni 24 e 25 aprile, con altre 638 persone chiamate: 264 ad Arezzo, 132 a Siena, 242 a Grosseto.