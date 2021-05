Vaccino, l’Unione europea non rinnova il contratto con AstraZeneca

BRUXELLES – L’Unione europea non rinnoverà il contratto per la fornitura di vaccini con AstraZeneca. Lo ha annunciato Thierry Breton, commissario europeo per il Mercato interno. L’accordo con l’azienda farmaceutica scadrà a fine giugno e Breton ha spiegato che “non abbiamo rinnovato l’ordine, poi vedremo cosa succederà”. I vertici europei non contestano la sicurezza e l’efficacia del siero prodotto in collaborazione con Oxford, ma i continui ritardi di AstraZeneca nella consegna delle dosi concordate hanno causato la rottura. L’intenzione dell’Ue è di puntare sui vaccini a mRna: negli scorsi giorni è stato annunciato un accordo con Pfizer per 1,8 miliardi di dosi da consegnare nel prossimo biennio.

COMMISSIONE UE: “ASTRAZENECA CONTINUERÀ A ESSERE UTILIZZATO”

La Commissione europea assicura che “il vaccino AstraZeneca verrà utilizzato“, perché “parte importante del nostro portfolio”. A dirlo è il portavoce per la salute e la sicurezza alimentare, Stefan De Keersmaecker. Il dirigente della Commissione ha risposto ai giornalisti sull’annuncio del mancato rinnovo del contratto con AstraZeneca in scadenza a giugno, prefigurata dal commissario per il mercato interno, Thierry Breton. Il portavoce della Commissione europea non ha aggiunto altri dettagli in quanto “è in corso un’azione legale“.

Agenzia DIRE

www.dire.it