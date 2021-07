Valenzano Symphony: quando la musica di De Andrè si intreccia al pensiero filosofico

In questa serata, prevista per mercoledì 14 luglio, con ingresso libero nel chiostro del Castello di Valenzano alle 21.00, si svolgerà la narrazione filosofica del docente e pianista Simone Zacchini e la voce di Alessandro Ristori, che cercherà di trasmettere l’anima del ”poeta degli sconfitti”. La voce di Melania Mattii, invece, porterà in primo la figura femminile descritta nelle canzoni di Faber.

SUBBIANO – Mercoledì 14 luglio torna l’appuntamento con il Festival Valenzano Symphony 2021: questa volta protagonista è la musica di Fabrizio De André, ma non solo, poiché ad esibirsi è il quintetto “De André e la Filosofia”.

Cinque protagonisti per un racconto fra parole e melodie alla scoperta dei significati più reconditi della visione del mondo di De Andrè: Andrea Ristori (voce solista e chitarra), Elisa Pieschi (violoncello), Lorenzo Rossi (violino), Melania Mattii (cori e voce solista), Simone Zacchini (pianoforte e interventi filosofici).

“De Andrè è proprio un cantautore che unisce generazioni e mondi diversi” – ha dichiarato in più occasioni Zacchini – ”e il nostro quintetto vuole essere un progetto di studio e condivisione di valori sociali e coscienza civica.” Perché le canzoni di De Andrè vanno oltre la sola parola “canzone”.

“E’ sicuramente carica di molte aspettative questa serata che ci propone con narrazione e musica un viaggio tra le più belle poesie del cantautore, tra i principali esponenti della c.d. “scuola genovese” – ha dichiarato Paolo Domini assessore alla cultura.

“Avremo sicuramente modo di apprendere le tensioni emotive alla base suo percorso esistenziale, e come di esse sia possibile coglierne sfaccettature nelle sue produzioni artistiche” – ha continuato Paolo Domini – ”E in tutto questo, il suo modo personale di comunicare, la sua voglia di isolarsi per ritrovare sé stesso e dar voce ai suoi pensieri più nascosti e sentirsi veramente in pace con tutto e con tutti. Un passaggio a volte necessario poiché, come egli stesso ebbe modo di comunicare, molte volte la solitudine può portare a forme straordinarie di libertà.”

Perché le canzoni di De Andrè al Valenzano Symphony? Perché si tratta di canzoni ormai entrate nel repertorio classico con un messaggio di riflessione e bellezza, e il Quintetto De Andrè e Filosofia sin dal suo nascere è stato capace di intrecciare il pensiero filosofico alla sua musica con brevi cenni che introducono i vari brani, che non sono mai gli stessi, in un programma che varia secondo le sensazioni del momento, date dal luogo e dagli spettatori, che diventano così protagonisti di una serata.