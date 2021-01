Verso la scuola in sicurezza, “evitiamo assembramenti”

SANSEPOLCRO – Con la ripresa delle lezioni, sono in corso anche i tre progetti che affiancano gli studenti nel tragitto fino a scuola, e cioè “Nonno vigile”, “Ti accompagno” e “Pedibus” , tutti con il coinvolgimento delle associazioni.

Il primo prevede un servizio di vigilanza, presidiando le zone in prossimità degli edifici scolastici per facilitare l’attraversamento delle strade e segnalare eventuali criticità alla Municipale. Il secondo, partito da alcuni giorni e destinato alle Superiori, prevede la presenza di tutor nei punti e negli orari nevralgici di entrata e uscita delle scuole, con riferimento alle zone del trasporto pubblico su gomma, in modo da evitare assembramenti degli studenti e fornire loro tutte le informazioni sulle regole da seguire salendo sull’autobus. Il terzo prevede che alcuni volontari “scortino” i bambini della primaria a piedi fino a scuola dopo essersi radunati a Porta Romana e Porta Fiorentina.

I tre progetti hanno un ruolo sociale importante e necessitano della collaborazione di tutti per una buona riuscita. L’amministrazione comunale quindi raccomanda ai ragazzi e ai genitori di evitare assembramenti nei pressi delle scuole e nella zona della galleria dell’autostazione. In più ricorda che è in vigore un’ordinanza che vieta il transito dei mezzi in via XX Settembre dalle 8 alle 8,15, tutte le mattine dal lunedì al venerdì.

“Operatori e volontari stanno portando avanti i progetti con attenzione, seguendo le direttive che gli abbiamo dato, ma ovviamente il nostro appello va anche alle famiglie e ai cittadini in generale, affinchè si rispettino le regole in questo momento necessarie e l’ordinanza emessa” dichiara l’assessore Marconcini.