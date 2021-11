Verso Sangiovannese-Arezzo: via alla prevendita

Prenderà il via domani la prevendita per la partita tra Sangiovannese e Arezzo, valida per l’ottava giornata del campionato di serie D, in programma domenica prossima alle 14:30 presso l’impianto sportivo Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno.

I tagliandi saranno in vendita da domani (mercoledì 3 novembre) fino a sabato 6 novembre presso la sala stampa dello stadio Comunale che resterà aperta il pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19.

Questi i prezzi dei biglietti:

– Curva ospiti (disponibilità 625 posti): 10 euro.

– Tribuna coperta (disponibilità 175 posti): 15 euro.

Ingresso gratuito per gli under 14.

L’accesso all’impianto sportivo potrà avvenire solo dietro presentazione della Certificazione verde Covid-19 (Green pass), che andrà mostrata all’ingresso unitamente al biglietto. Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.