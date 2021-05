Viabilità, Ceccarelli e De Robertis in sopralluogo con l’assessore Baccelli in Valdichiana e Arezzo

«Abbiamo accompagnato l’assessore Baccelli a visionare il percorso della futura variante di Camucia – spiegano Ceccarelli e De Robertis – un intervento da oltre 15 milioni di euro che prevede la realizzazione di un nuovo tracciato stradale esterno ai centri abitati congestionati dal traffico di attraversamento. Il nuovo tratto stradale inizierà a sud dell’abitato di Camucia fino allo svincolo con il raccordo autostradale Bettolle – Perugia. Poi con l’assessore abbiamo visionato il tratto della Sr71 che da Cortona porta a Castiglion Fiorentino per il quale saranno progettati presto ulteriori interventi di miglioramento.

Successivamente, tappa ad Arezzo, all’altezza di Olmo che sarà lo snodo della Due Mari, che su richiesta della Regione è entrata a far parte delle opere prioritarie del Governo per cui è stato individuato il Commissario che si occuperà della realizzazione. Il fatto che sia il presidente di Anas per noi è una buona notizia. Infine, abbiamo incontrato il sindaco di Arezzo con il quale abbiamo parlato della realizzazione del nuovo tracciato della sr71, la bretella che da Giovi si connetterà al raccordo autostradale. Per questo intervento la Regione valuterà dal punto di vista progettuale alcune soluzioni di tracciato che erano state precedentemente ipotizzate dalla Provincia di Arezzo. Ringraziamo l’assessore Baccelli per la disponibilità e l’attenzione dimostrata al nostro territorio».

«La Regione sta investendo molto per migliorare la sicurezza e la percorribilità sulle strade regionali e non solo – ha detto l’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli – anche in Valdichiana e in provincia di Arezzo sono molte le opere in realizzazione a partire proprio dalla variante di Camucia per cui saranno presto assegnati i lavori. Penso sia davvero importante il lavoro di concertazione con le istituzioni ed i rappresentanti locali per individuare le priorità e le soluzioni migliori per i territori. In questo senso la visita di stamattina credo sia stata molto utile perché ho potuto visionare personalmente, accompagnato dai nostri tecnici, la situazione della viabilità. Ringrazio Ceccarelli e De Robertis per avermi accompagnato in questo sopralluogo».