Villaggio Tirolese ad Arezzo: arriva la magia del Natale

L’evento, inserito nel contenitore di Arezzo Città del Natale che vede la regia operativa di Confcommercio, il patrocinio del Comune di Arezzo, la collaborazione della Fondazione Arezzo Intour e il contributo di Camera di Commercio Arezzo-Siena, Banca Tema, Valdichiana Outlet Village e Centro Porsche Firenze, durerà fino al 26 dicembre. Scopri il programma 2021 sul sito www.mercatodinatalearezzo.it e scarica la mappa con le attrazioni e i locali di Arezzo cliccando qui: https://mercatodinatalearezzo.it/wp-content/uploads/2021/10/LA-MAPPA-DEI-PUBBLICI-ESERCIZI.pdf

I mercatini – cuore di Arezzo Città del Natale, iniziativa sotto la regia operativa di Confcommercio, con il patrocinio del Comune di Arezzo, la collaborazione della Fondazione Arezzo Intour e il contributo di Camera di Commercio Arezzo-Siena, Banca Tema, Valdichiana Outlet Village e Centro Porsche Firenze – per la sesta edizione saranno la calamita di turisti provenienti da tutta Italia, forti di un’offerta caratterizzata dai prodotti di espositori tirolesi, tedeschi e austriaci.

Tra i palazzi illuminati, infatti, sarà possibile trovare palle di Natale, piatti, oggettistica, tessuti, manufatti, statuine legate alla Natività, angeli, carillon e casette con paesaggi nordici. Ma ci sarà anche tanto spazio per il gusto, grazie a due piccole baite che somministreranno le migliori birre e piatti tipici tirolesi: brezen farciti, panini con hamburger e salsiccia tirolese, spatzle, polenta e raclette con formaggio fuso.

A stupire i turisti, inoltre, ci penseranno le Big Lights Show, veri e propri giochi di luci riflessi sui palazzi e il loggiato della piazza a partire dalle ore 17 fino alle 21, e il grande albero illuminato alto ben quattordici metri, simbolo per eccellenza delle festività natalizie.

I Mercatini di Natale saranno aperti il 20-21 e 26-27-28 di novembre e nei giorni 3-4-5, 7-8-9-10-11-12, 17-18-19, 24-25-26 del mese di dicembre 2021, sempre dalle ore 10 alle ore 21 a ingresso libero e gratuito, con obbligo di indossare la mascherina come da ordinanza comunale.

Anche la Casa di Babbo Natale è pronta ad accogliere migliaia di bambini desiderosi di gioia e spensieratezza: allestita nello storico palazzo di Fraternita di piazza Grande, la dimora di Santa Claus quest’anno proporrà tante nuove sorprese, come l’Albero Parlante con la storia magica di Rudolph, la renna col naso rosso. Si potrà ammirare, inoltre, il Babbo Natale tra i più grandi in Italia, alto ben 5 metri e illuminato da migliaia di led ed entrare nell’ufficio postale del Circolo Polare Artico per consegnare a mano la letterina dei desideri.

Le aperture, in questo caso, sono in programma il 20-21, 27-28 novembre e il 4-5, 8, 11-12, 18-19 dicembre 2021, dalle ore 10 alle ore 12.30 la mattina e dalle 14 alle 17.30 il pomeriggio. Il costo dell’ingresso è 5€ per gli adulti, 3€ per i bambini e gratuito fino a 3 anni. Per accedere è necessario esibire il green pass.

A pochi passi dai Mercatini, invece, sorgerà il grande villaggio lego nel Prato di Arezzo. Il Christmas Brick è un’area coperta, sempre dedicata ai più piccoli, dove poter ammirare le costruzioni fatte con i mattoncini più famosi del mondo concesse dall’associazione Club del Mattoncino. Qui saranno esposte Lego Star Wars, Lego Ninjago, Lego vintage, piste di macchine Lego radiocomandate e il gioco dell’oca Lab. Spazio anche a laboratori pick&build per costruire la propria Lego di Natale e portarsela a casa, come tanti altri giochi che si potranno acquistare nell’apposito shop.

Il Christmas Brick aprirà al pubblico il 20-21, 27-28 novembre e il 4-5, 8-11-12, 18-19, 25-26 dicembre 2021 dicembre 2021, dalle ore 10 alle ore 18. Il costo dell’ingresso è di €5 e per accedere è necessario esibire il green pass.

Per conoscere tutte le attrazioni di Arezzo Città del Natale Confcommercio ha realizzato un’apposita mappa di tutto il centro storico (scaricabile qui: https://mercatodinatalearezzo.it/wp-content/uploads/2021/10/LA-MAPPA-DEI-PUBBLICI-ESERCIZI.pdf), con una importante novità: i turisti potranno consultare una lunghissima lista di ristoranti e pubblici esercizi presenti nel percorso dell’evento, con tanto di indirizzo e numero telefonico per la prenotazione. Uno strumento importante per coinvolgere ancora di più la rete del commercio che ormai da sei anni vive in simbiosi con i Mercatini di Natale.