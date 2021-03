Violenza sulle donne, imbrattata panchina rossa a San Giovanni Valdarno

Ceccarelli (Pd): “Gesto grave e ignobile, solidarietà al Sindaco Vadi e a tutta la comunità. L’impegno contro questa brutalità è necessario in ogni luogo e in ogni circostanza”

“Quello avvenuto a San Giovanni Valdarno sulla panchina rossa, simbolo della lotta ai femminicidi, è un gesto grave, vigliacco e ignobile: da condannare con assoluta fermezza. Un fatto che ferisce e che indica quanto lavoro abbiamo da fare sul tema della violenza contro le donne, una piaga da cui nessun territorio purtroppo è immune.

A nome del gruppo consiliare del Partito democratico esprimo vicinanza e solidarietà al Sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi che ha immediatamente denunciato e reso pubblico l’accaduto, e alla sua comunità.

La violenza sulle donne avviene spesso tra le mura domestiche, ma si alimenta anche di un clima d’odio e di una strisciante omertà. L’impegno contro questa brutalità è necessario in ogni luogo e in ogni circostanza”. E’ quanto dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Vincenzo Ceccarelli in merito alle scritte e alle svastiche incise sulla panchina rossa a San Giovanni Valdarno.