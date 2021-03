Visita del Presidente della Giunta Regionale Toscana Eugenio Giani al presidio di Territori sicuri di Lucignano

Domenica 7 marzo il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani si è recato in visita al presidio di Territori Sicuri – Screening di massa anticovid a Lucignano. Ad accoglierlo, la sindaca di Lucignano Roberta Casini; il Direttore Amministrativo della Asl Tse, Francesco Ghelardi e la Direttrice del Distretto di zona Valdichiana Aretina, Anna Beltrano.

Eugenio Giani Presidente della Giunta Regionale della Toscana: “Sono venuto a Lucignano per stare vicino ai territori, alle Amministrazioni Comunali e agli Operatori sanitari, nella convinzione che quello del tracciamento e dello screening di massa sia il modo migliore di fermare la diffusione del virus.

Oggi la Toscana registra 1355, ma abbiamo fatto oltre 25.000 tamponi. In questi ultimi quindici giorni abbiamo effettuato numeri record di tamponi. Il dato del contagio va anche raffrontato a questo grande lavoro di screening. I Vaccini penso che arriveranno sempre in maggiore quantità. La Toscana è la seconda regione italiana per numero di vaccinazioni effettuate in base alla popolazione ed ai vaccini arrivati.

Stiamo monitorando costantemente la situazione degli ospedali toscani. Ad oggi ci sono 180 pazienti nelle Terapie Intensive e 1200 nelle bolle covid, ad Ottobre (periodo di massima criticità) ne avevamo 297 in TI e 2200 nei reparti.

La mia sensazione è comunque di una sostanziale tenuta di tutti i plessi anche perché nei mesi scorsi abbiamo potenziato molto gli ospedali. Ci aspettano ancora 20 giorni o un mese di grande preoccupazione e tensione. Con l’arrivo della primavera il piano vaccinale entrerà a regime. Il mio invito ai concittadini Toscani è quello di mantenere ancora estrema cautela e rispettare le regole.”