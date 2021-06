Visitare l’isola del Giglio: una vacanza da sogno

Tra le tenta bellezze del nostro paese certamente bisogna annoverare l’isola del Giglio, un vero e proprio tesoro naturalistico unico nel suo Genere. L’isola del Giglio fa parte dell’Arcipelago toscano ed è bagnata dal mar tirreno che, nelle zone intorno all’isola, acquisisce un colore turchese. L’isola è costeggiata da bellissime spiagge di sabbia bianca ed è caratterizzata da un panorama davvero suggestivo per via del verde presente. Grazie alle sue caratteristiche paesaggistiche ed al gran numero di strutture attrezzate, ottime per le esigenze di tutti, l’isola del Giglio è una delle mete turistiche più belle e caratteristiche di tutt’Italia. Per questo motivo ogni anno migliaia di turisti la scelgono per le proprie vacanze estive.

Come raggiungere l’isola del Giglio in Traghetto

L’isola del Giglio è molto ben collegata con la terraferma dai traghetti che partono da Porto Santo Stefano e che conducono all’isola nel giro di un’ora. I traghetti partono ad ore differenti, quindi si può scegliere l’orario che si preferisce e che si adatta meglio alle proprie esigenze. Prenota online il biglietto per il traghetto isola del Giglio, scegli data e orario che preferisci, sia per l’andata che per il ritorno.

Piatti tipici dell’isola del Giglio

La cucina dell’isola del Giglio è per la maggior parte semplice e si basa su specialità di pesce, in generale si tratta di pescato fresco nei mari dell’isola. Gli ingredienti principali sono il polpo, la seppia, i totani, ma anche crostacei e molluschi, mentre i piatti più celebri sono i tonati ripieni, il polpo lesso, il risotto al nero di seppia e numerosi altri piatti davvero molto gustosi. Grazie alla presenza di numerose attività di ristorazione, sia nelle zone dei lidi, sia più nell’entroterra, si possono degustare le specialità dell’isola in pieno relax e tranquillità. Da abbinare alle specialità culinarie del Giglio vi è anche il vino prodotto sull’isola, ossia l’Ansonaco, derivato dall’uva Ansonica. La produzione del vino, seppur ridotta rispetto al passato, per via dell’avvento del turismo, rappresenta comunque un’eccellenza dell’isola. Il vino Ansonaco è un vino bianco caratterizzato da corposità e sapidità, ma allo stesso tempo da una freschezza che lo rendono perfetto da abbinare alle specialità gastronomiche preparate sull’isola.

Per gli amanti dei dolci sull’isola del Giglio viene preparato un particolare dolce chiamato Panificato, costituito da vari tipi di frutta come pere e fichi, con l’aggiunta di frutta secca, marmellata e servito con farina o pane. Il sapore molto dolce e fresco che la frutta gli conferisce lo rende una pietanza davvero particolare ed unica nel suo genere.

Strutture ricettive: dove dormire sull’isola del Giglio

Essendo una delle mete turistiche più importanti del nostro paese, l’isola del Giglio offre vasta scelta per quanto riguarda le strutture ricettive, si possono infatti trovare hotel e bed and breakfast adatti alle esigenze, anche economiche, di tutti.

Inoltre sull’isola sono presenti alcuni camping, un’ottima scelta per chi decida di vivere un’esperienza più avventurosa ed a stretto legame con la bellissima natura presente sull’isola del Giglio.