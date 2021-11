Vittoria combattuta per il Tennistavolo Valdarno a Siena

Terza giornata di campionato per il Tennistavolo Valdarno venerdì 5 novembre 2021. La squadra, che milita in C2, si è recata a Siena dove a vinto per 5 a 4 in una sfida combattuta fino alla fine. La gara era cominciato bene con due vittorie di Francesco Martinino e una di William Deventi e Giulio Fabbrini mentre il Siena era riuscito a vincere solo due incontri.

Sul 4 a 2 però, la squadra di casa è riuscita a collezionare due vittorie consecutive portandosi in parità, così la sfida si è risolta all’ultima partita con la vittoria di Giulio Fabbrini sul senese Gerardo Busillo.

Grande soddisfazione per la compagine valdarnese che con quattro punti in classifica mantiene il secondo posto a due punti di distanza dalla capolista Arezzo che ha vinto a Porto Santo Stefano. In allegato le foto della squadra: da sinistra verso destra, Giulio Fabbrini, William Deventi e Francesco Martinino.