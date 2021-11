Vittorio Sgarbi nel Palazzo di Fraternita per presentare il suo ultimo libro “Ecce Caravaggio. Da Roberto Longhi a oggi”

Il Magistrato della Fraternita dei Laici e la Fondazione Guido d’Arezzo sono lieti e onorati

di annunciare la presenza di Vittorio Sgarbi ad Arezzo, prevista per il 4 novembre alle ore

21(Palazzo di Fraternita, Sala CAMU).



Il noto critico presenterà al pubblico il suo ultimo libro “Ecce Caravaggio. Da Roberto

Longhi a oggi” (La nave di Teseo, 2021), un testo che non solo dà conto, per la prima

volta, in modo molto sistematico, documentato e con un ricco apparato iconografico,

dell’ultimo straordinario ritrovamento caravaggesco, L’Ecce Homo, a Madrid, ma è anche

l’occasione di percorrere un viaggio avventuroso e entusiasmante nei labirinti, rivalità,

furbizie che hanno accompagnato la riscoperta di Caravaggio, a partire dalla mostra

sull’artista curata da Roberto Longhi a Palazzo Reale di Milano nel 1951. Un itinerario di

grande fascino, quindi, guidato dallo stesso autore e al quale la Città è invitata a

partecipare. Non mancheranno nella serata sorprese e divagazioni che spiegano la genesi di

quest’evento nato dalla presenza in Fraternita di un ritratto di Guido Monaco della

Fondazione Cavallini Sgarbi, attribuito dallo studioso allo scultore modenese Antonio

Begarelli.



Considerando l’interesse suscitato dall’evento promosso e le numerose richieste di

partecipazione si consiglia di prenotare telefonicamente presso la Segreteria della

Fraternita dei Laici dalle 8.30 alle 13.30 (057524694) a partire dal giorno 3 Novembre e di

presentarsi muniti di green pass e di mascherina. Data la limitata disponibilità dei posti nella Sala CaMu, e nel pieno rispetto delle norme

anti Covid 19, raggiunta la piena disponibilità dei posti, sarà comunicato il blocco delle

prenotazioni nel sito istituzionale e nei social della Fraternita dei Laici.