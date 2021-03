Volley, il Club Arezzo sfida il Cus Siena

Dopo due giornate rimandate per problematiche di tipo sanitario i Botoli tornano in campo, l’avversario del match valevole per la quinta giornata del campionato regionale di serie C è il Cus Siena.

“Di doman non c’è certezza” queste parole rubate a Lorenzo il Magnifico descrivono in maniera sintetica ed esaustiva la situazione dei campionati in questo momento, tra match rinviati e zone che cambiano “colore” l’incertezza regna sovrana.

I Neroamaranto dovranno velocemente riattaccare per l’ennesima volta la spina, dopo la buona prestazione contro la Sales, la formazione del tecnico Rossi affronterà la compagine senese tra le mura di casa.

Impegno da non sottovalutare per gli aretini che affronteranno una formazione che negli scorsi anni ha sempre lottato e raggiunto i playoff, Siena che non ha raccolto vittorie è comunque una squadra da non sottovalutare, per rimanere nei primi tre posti valevoli per il passaggio del turno i Botoli dovranno centrare una vittoria.

“ Non è affatto facile prendere un buon ritmo con tutti questi stop” commenta capitan Ermini “ abbiamo saltato due partite e ci siamo allenati soltanto nella ultima settimana, ma faremo tutto il possibile per dare filo da torcere ai nostri avversari”.

L’appuntamento è fissato per Sabato 6 alle ore 18:00 alla palestra Cesalpino, ricordiamo che tutte le partite vengono disputate rigorosamente a porte chiuse ma che è possibile sostenere i Botoli seguendo la partita in diretta sui canali social del Club Arezzo.