1 dicembre: riapre la ludoteca abilitativa Bucaneve

Il 1 dicembre riaprirà la ludoteca abilitativa Bucaneve di Arezzo. “E questo grazie alla sinergia e alla collaborazione tra Koinè, Comune di Arezzo e Asl Tse – annuncia la vice Presidente della cooperativa sociale, Elena Gatteschi. Il servizio non aveva ripreso l’attività a settembre per mancanza di sufficienti finanziamenti: ricordo che è totalmente gratuito per le famiglie. Era stato attivato nel 2019, grazie al contributo della Fondazione Con i Bambini, in viale Cittadini nell’area del Pionta nei locali che erano stati del nido Bucaneve ed era stato poi trasferito in via Viani, nello stesso immobile del nido comunale Il Cucciolo”.

La ludoteca abilitativa era stata attivata, su iniziativa di Koinè, per rispondere alle necessità di bambini e preadolescenti con bisogni speciali. Il servizio è oggi punto di riferimento per 35 bambini tra i 3 gli 8 anni. A loro disposizione ci sono educatori professionali, pedagogisti, psicologi, psicomotri­cisti e logopedisti formati specificamente per l’esercizio di attività abilitative, di supporto all’apprendimento e per l’in­tegrazione scolastica di bambini con differenti abilità.