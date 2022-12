10 nuove date per “Max 30”, il tour di Max Pezzali

Appena conclusa la prima parte del tour nei palazzetti con due date al Palazzo dello Sport di Roma e dopo aver anticipato per l’estate 2023 il nuovo spettacolo “Il Circo Max“, Max Pezzali ha deciso di aggiungere dieci nuove date alla tournée “Max 30” per continuare a festeggiare con il suo pubblico i 30 anni di carriera.

I biglietti sono in vendita online su vivoconcerti.com.

Dalle ore 12 di lunedì 26 dicembre 2022 saranno in vendita anche in tutti i punti vendita autorizzati.

Il tour prodotto da Vivo Concerti, riprenderà in primavera con il concerto in programma il 20 marzo 2023 a Torino e proseguirà facendo tappa a Brescia, Padova, Bologna, Firenze (doppia data al Mandela Forum), Eboli, Milano, Torino, Livorno, Catania, Bari e Ancona.

Copyright 2022 Luca Brunetti Photography

