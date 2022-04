25 aprile, Ancora Italia: “Abbiamo assistito ad una liturgia lacrimevole e pauperistica”

«Non c’è festa senza i suoi santi ed i suoi martiri, anche il 25 aprile ce li ha, ma San Marco purtroppo non c’entra. La ricorrenza, istituita in principio per commemorare la vittoria sul nazifascismo di TUTTO il movimento patriottico e spontaneo che ha caratterizzato la Resistenza (a cui i martiri di Cefalonia diedero nobile avvio) ha assunto negli anni le sembianze di un’agiografia civile, appannaggio degli odierni cascami filo-atlantisti di quello che fu il Partito Comunista Italiano. In questo 25 aprile 2022, in particolare, ci pare di aver assistito ad una liturgia lacrimevole e pauperistica “una cum famulo tuo Zelenskyj”, le bandiere rosse con falce e martello, messe da tempo in soffitta, sono state sostituite dalle vivaci e sgargianti bandiere giallo-bluette unite a quelle impresentabili della Nato.

Tutto ci appare lucidamente come un’enorme farsa. Da ormai due anni viviamo con governi che nel giro di pochi mesi hanno assunto vesti autoritarie e che ci stanno traghettando verso una dittatura vera e propria, non solo nelle azioni velate dalla “necessità dell’emergenza”, ma anche in un trasformismo subdolo e non senza smottamenti costituzionali importanti. Parliamo della proposta di modifica all’art.78 della nostra Carta fondamentale, dove è prevista la dichiarazione dello stato di emergenza solo in caso di guerra, inopportunamente estesa ad una qualsiasi condizione di emergenza, non importa di quale origine si tratti. Siamo certi che nelle bislacche intenzioni dei proponenti possano essere ricomprese anche tutte e sette le coppe dell’Ira di Dio una volta versate, tanto sono deliranti le proposte formulate nella pretesa modifica costituzionale da parte dei firmatari.