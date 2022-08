6 Agosto è il titolo del primo singolo della cantautrice fiorentina Diomira

di Roberto Fiorini

6 Agosto è il primo brano in assoluto di Diomira, giovanissima cantautrice di Firenze.

La traccia è prodotta da Pio Stefanini e Zic per l’etichetta Mononoke, distribuita ADA Music Italy.

“6 agosto racconta della mia esperienza con la persona giusta al momento sbagliato – evidenzia Diomira – una storia in cui speri all’infinito, che fa davvero male, un momento che sembra essere sempre più vicino, ma in realtà non arriva mai. 6 agosto è la prima canzone che ho scritto ed è stata una sorpresa per tutti, perfino per me. Non ci sono stati pensieri, idee o ispirazioni. Mi sono soltanto liberata“.

Caterina, in arte Diomira, nasce a Firenze il 18 maggio 2004.

Grazie alla sua famiglia cresce in un ambiente aperto vedendo tante realtà differenti, rendendo lei stessa un mix di tante cose diverse che si contraddicono un po’ a vicenda.

La musica è parte centrale della sua vita sin da subito ed inizia a conoscere la sua voce frequentando il coro da bambina.

Ha continuato a coltivare la passione per il canto finché un giorno ha scoperto che il disordine apocalittico di camera sua aveva uno scopo, ispirarla a scrivere canzoni. Attualmente studia al liceo linguistico internazionale.

Scrive da sola nella sua camera della sua vita con un computer e una loop station.

Instagram: https://www.instagram.com/d.i.o.m.i.r.a/