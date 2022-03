90° Anniversario Fondazione Società di Quartiere

Il 23 Marzo 2022 sarà un giorno da segnare con la matita rossa sul calendario, una data storica per la Giostra del Saracino e per i suoi quattro quartieri.

Tornando indietro di molti anni, precisamente al 1932, quando, agli albori della Giostra dell’età contemporanea, fu deciso di redarre uno statuto che regolasse l’intera manifestazione, vero e proprio atto di consolidamento per rendere la Giostra una manifestazione la cui ricorrenza rientrasse a pieno titolo nella tradizione cittadina.

Il 12 marzo dello stesso anno Giovinezza, sotto l’occhio vigile dell’OND (Opera Nazionale Dopolavoro), rese pubblico il primo statuto che divenne operativo poi il 23 marzo 1932 decretando la nascita delle Società di Quartiere, delineando, nei 25 capitoli da cui era composto, la loro struttura, gli organi e il loro funzionamento.

Proprio oggi, il 23 Marzo, ricorre il 90° anniversario e il Quartiere di Porta del Foro, tramite la commissione Archivio Storico, ha scelto di onorare questa importante ricorrenza, non solo per il Quartiere ma per la stessa Giostra del Saracino, stampando una riproduzione di una foto risalente alla metà degli anni Trenta in cui è raffigurato il Capitano del Quartiere di Porta del Foro, Gregorio Castigli, assieme ad alcuni figuranti del tempo nello scenario di Piazza Grande durante una delle prime Giostre disputate nella storia della manifestazione.

La stampa verrà prodotta in tiratura limitata, numerata in 90 copie, la cui prenotazione, salvo esaurimento, è possibile contattando il numero 3482442671.

Le stampe avranno un costo di € 5 cad. e l’intero ricavato sarà destinato in beneficenza.

Il ritiro delle copie prenotate avverrà durante l’inaugurazione della nuova Sala del Consiglio Direttivo, in programma il prossimo 10 Aprile p.v. alle ore 11.00.