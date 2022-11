A Belve l’annuncio choc di Rocco Siffredi

Rocco Siffredi è stato ospite del programma Belve, condotto Francesca Fagnani in onda in seconda serata su Rai 2.

“Uscivo, non trovato una prostituta trovavo un prostituto, era tutto uguale. Ho frequentato almeno 1000 prostitute in un anno: c’era di tutto, uomini, donne e trans, tutto quello che la dipendenza ti dà” ha raccontato durante l’intervista.

Il Premio piu’ bello ricevuto in carriera?

“Ho vinto un premio molto imbarazzante, non io ma l’attrice cui lavorato che mi ha chiamato sul palco perchè il merito era il mio” ha ricordato sorridendo.

