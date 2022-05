A Castelfiorentino non si passa, Amen ko in Gara1 dei PlayOff

Va alla Manetti Castelfiorentino il primo round dei Quarti di Finale PlayOff del Campionato di Serie C Gold. I fiorentini dopo aver contenuto la sfuriata iniziale dell’Amen hanno saputo gestire con attenzione la partita vincendo 81-63.

La partenza dei ragazzi di coach Evangelisti è stata positiva, la SBA infatti è riuscita a conquistare qualche lunghezza di vantaggio in avvio, non riuscendo però a concretizzare quanto di buono fatto a causa di qualche errore ai liberi e di conclusioni da sotto sbagliate. Così con il passare dei minuti Castelfiorentino si è rimesso in carreggiata chiudendo il primo quarto avanti 22-18. Il momento buono della squadra di casa è proseguito nel secondo parziale, Castelfiorentino si è conquistato molti secondi tiri e grazie a dieci punti di fila di Delli Carri è andata al riposo sul 45-33. Al rientro in campo dagli spogliatoi l’Amen prova a reagire, ma in ogni occasione viene ricacciata indietro dagli avversari grazie a Corbinelli e Scali. Due triple nel finale di quarto di Brandini e Castelli riavvicinano Arezzo che al 30′ è sotto 63-51. Negli ultimi dieci minuti la SBA trova il -9 ma è solo un fuoco di paglia perchè Castelfiorentino amministra il vantaggio con attenzione riuscendo anche ad allungare definitivamente fino all’81-63 finale.

Adesso la serie si sposta al Palasport Estra con Gara 2 in programma Giovedi alle 21, l’Amen cercherà la vittoria per allungare la serie, per farlo servirà una prova difensiva di altro spessore rispetto a quanto visto in Gara 1, fondamentale che in questo campionato gli amaranto hanno dimostrato in più di una occasione di avere.

Manetti ABC Castelfiorentino – Amen Scuola Basket Arezzo 81-63

Parziali: 22-18, 45-33, 63-51

Manetti: Belli 4, Pucci 11, Scali 15, Corbinelli 20, Terrosi 7, Delli Carri 14, Cicilano ne, Tavarez 4, Lazzeri 6, Lilli, Rosi ne, Cantini ne. All. Betti

Amen: Brandini 10, Ghini 6, Cutini 15, Rossi 9, Cresti 7, Calzini ne, Ndaw 6, Maghelli ne, Castelli 6, Giommetti 4, Provenzal. All. Evangelisti