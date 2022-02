A Castiglion F.no contributi per famiglie con figli minori disabili

Tra le modalità di presentazione della domanda e i requisiti troviamo che il contributo è annuale per il 2022 ed è pari ad euro 700,00 per ogni minore disabile in presenza di un'accertata condizione di handicap gravi

C’è tempo fino al prossimo 30 giugno per presentare la domanda per ottenere un contributo regionale finanziario annuale a favore delle famiglie con figli minori disabili gravi. In data 28 dicembre 2021 è stata approvata la legge regionale n. 54 che, all’articolo n. 19, istituisce per l’anno 2022 un contributo finanziario annuale a favore delle famiglie con figli minori disabili gravi.

Tra le modalità di presentazione della domanda e i requisiti troviamo che il contributo è annuale per il 2022 ed è pari ad euro 700,00 per ogni minore disabile in presenza di un’accertata condizione di handicap grave; che l’istanza può essere presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi è titolare della responsabilità genitoriale, indipendentemente dal carico fiscale, purché il genitore faccia parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo; inoltre sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana alla data di presentazione della richiesta presso il comune e infine il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00.

Il contributo annuale di cui sopra è concesso dal Comune di residenza del richiedente a seguito di specifica istanza che va presentata entro il 30 giugno 2022

Per tutte le info: https://comune.castiglionfiorentino.ar.it/bandi/categorie/271125/bandi/676500-contributo-famiglie-figli-minori-disabili

Oppure è possibile telefonare ai seguenti numeri: 0575 65 64 61-60