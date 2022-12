A Cortona un fine settimana di Natale con spettacoli e solidarietà

Tanti appuntamenti a cavallo del fine settimana di Natale a Cortona. Sono oltre 10 le iniziative in programma fino al giorno di Santo Stefano, prima dei grandi eventi di San Silvestro e Capodanno. Oggi riapre la Zipline, la teleferica panoramica sarà attiva fino alle 20, per la vigilia orario continuato dalle 10 alle 20, pausa a Natale e ripresa dei lanci nella giornata di Santo Stefano.

Anche i mercatini saranno aperti il 23, 24 dicembre, non si fermano gli spettacoli di Videomapping, da questo venerdì fino a Santo Stefano appuntamento alle 18 in piazza della Repubblica.

Ricco anche il programma di spettacoli e intrattenimenti a partire da questa sera, 23 dicembre, con il concerto di beneficenza «7 note di solidarietà» a cura dei Lions Cortona Valdichiana Host alle 21 in piazza Signorelli. Sabato 24 dicembre per tutta la mattina Babbo Natale sarà al centro commerciale «I Girasoli» di Camucia, alle 15 con il laboratorio degli elfi riapre la Casa di Babbo Natale in piazza Garibaldi che saranno presenti anche nel pomeriggio del giorno di Natale.

Ricco anche il programma di appuntamenti a Santo Stefano, alle 11 «Natale al Museo», la visita guidata al Maec a cura di Aion Cultura e Itinera, alle 15 la Casa di Babbo Natale ospita il laboratorio organizzato da Auser «Colora la tua pallina», alle 17,30 e 18,30 in piazza della Repubblica lo spettacolo «Light and Fire show» della compagnia «Sogni della Fenice» che arricchirà lo scenario caratterizzato dal videomapping.

Natale di Stelle è un’iniziativa del Comune di Cortona, organizzata da Cortona Sviluppo a cui collaborano artisti e associazioni, le iniziative proseguono fino all’8 di gennaio, calendario competo