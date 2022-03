A Foiano si è smarrito il gatto Ringo, l’accorato appello dei proprietari

Spettabile Redazione,



mi permetto di scrivervi perché, in questo momento di grande disperazione, rappresentate la mia ultima speranza. Rivolgo a voi il mio accorato appello. Da inizio febbraio ormai, il mio adorato gatto Ringo è sparito. Era solito girare intorno a casa. Ho fatto ricerche approfondite su tutto il territorio, consegnato moltissimi volantini, ma di lui nessuna buona notizia. Sono profondamente addolorata, come potete immaginare, e preoccupata perché non so cosa possa essere successo. Scrivo pertanto a voi chiedendovi, con tutto il cuore, se fosse possibile pubblicare il mio appello, che potrà avere grande diffusione e visibilità:

“Cerco disperatamente il mio adorato gatto maschio di nome Ringo, razza europeo, pelo corto tigrato grigio, smarrito da inizio febbraio a Foiano della Chiana. Non è castrato, diffidente verso gli sconosciuti.

Ha 6 anni, una cicatrice sul naso ed un buco sulla punta di un orecchio. Quando sta seduto tiene la zampa sinistra posteriore tutta in avanti. Sono disposta a una ricompensa a chi mi restituirà il mio micio. Se lo vedete contattatemi, non cercate di prenderlo.

Chiunque abbia notizie, può contattare pertanto il seguente numero 349.1062529.”