A San Giovanni la prima data del tour “Tredici” di Massi Fruchi

Inizia da San Giovanni Valdarno il tour del cantante e performer Massimiliano “Massi” Fruchi che porterà sul palco i brani del suo ultimo album “Tredici, La vita è uno spettacolo”. E, non a caso, la data scelta per quest’esordio live è proprio mercoledì 13 luglio; alle 21,15 il concerto gratuito in piazza Cesare Battisti a cura della Pro Loco con il patrocino del Comune di San Giovanni Valdarno.

“Oltre ad essere un numero fortunato – dichiara Massimiliano Fruchi – è, per me, il mio numero fin da quando ero bambino. Il titolo dell’album l’ho scelto anche per poter usare una battuta che spesso ripeto: ‘Ho fatto Tredici!’. Mi sento davvero come chi vinceva al Totocalcio, nel mio piccolo. In fondo, dico sempre anche che il titolo richiama tantissimo l’imperativo ‘Credici!’, un mantra che mi accompagna da quasi dieci anni nelle scelte quotidiane personali e professionali, e quindi è anche per la forte determinazione che c’è stata dietro che oggi mi sembra che stia andando tutto anche meglio di come avrebbe potuto. Sono contento perché ho potuto lavorare con professionisti indiscussi di fama locale e nazionale come il maestro Johnatan De Sanctis, che ha curato gli arrangiamenti di tutti i pezzi, e Ronny Aglietti, che tra un concerto e l’altro in compagnia di Alessandra Amoroso e Bianca Atzei ha trovato il tempo di lavorare al mixing e mastering del mio disco. Successivamente alla pubblicazione ho avuto modo di collaborare con tanti altri professionisti del mondo dello spettacolo, per la produzione dei video ufficiali di alcuni singoli estratti: Antonio ‘Superpippo’ Gabellini, David Righeschi, Salvatore Roccaro e gli stessi videomaker della Red Leaf Squad Giulio Dell’Aquila e Pierfrancesco Bigazzi. E ora, dopo la pubblicazione di quei video che sono stati visti da migliaia di persone su YouTube, dopo gli stream di chi ha voluto ascoltare l’album sulle piattaforme digitali e dopo un inverno di presentazione del disco, mi accingo alla parte più bella del lavoro: cantare i miei pezzi, per la prima volta nella mia carriera solo e soltanto i miei, in degli eventi interamente dedicati a questo tipo di show, davanti ad un pubblico che in qualche modo e per qualche motivo sarà lì per me e per sentire quello che avevo ed ho ancora da dire. Capito perché ‘il lavoro più bello del mondo’ mi porta a fare ‘tredici – la vita è uno spettacolo’!”.

Massimiliano Fruchi, in arte più semplicemente Massi Fruchi, è nato il 30 gennaio del 1993 a Figline Valdarno ma ha sempre vissuto a San Giovanni Valdarno. Laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi di Firenze, da quasi dieci anni, tuttavia, dopo aver preso lezioni private di recitazione e canto moderno, ha deciso di intraprendere la strada professionistica di lavoratore del mondo dello spettacolo, dedicandosi a produzioni teatrali e musicali.

Dalla sua canzone “San Giovanni”, inserita nell’album Tredici, la Pro loco ha realizzato un videoclip, anche ai fini di promozione del territorio, che è stato presentato in anteprima a Palomar lo scorso 21 giugno, in occasione della Festa della musica