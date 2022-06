A San Giovanni “Le piazze del sapere”

di Laura Privileggi

E’ stato il “Cavallo Rosso” di Mauro Olmastroni ex docente dell’ISIS Giorgio Vasari di Figline valdarno a chiudere la kermesse.

Cinque gli appuntamenti a Palomar con la rassegna di promozione della lettura “Le piazze del sapere”, organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno, Associazione culturale Pandora, che, nel mese di maggio ha aderito alla campagna nazionale “Il maggio dei libri”.

“Un libro come chiave per conoscere il mondo che ci circonda, contemplarne le origini e immaginarne il futuro. Anche Palomar, con la nota e apprezzata rassegna “Le piazze del sapere” ha aderito alla campagna nazionale “Il maggio dei libri” appena concluso. Leggere per comprendere” è stato il tema scelto per la dodicesima edizione, un gioco di parole che ben rappresenta sia lo spirito dell’iniziativa ed il potere della lettura, che è quello di stimolare la riflessione ed il dialogo.”

I cinque appuntamenti sono stati organizzati dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno, Associazione culturale Pandora e ValdarnoCinema Film Festival.

L’ ultimo incontro si è tenuto venerdì pomeriggio 27 maggio a Palazzo d’Arnolfo. “Cavallo Rosso” una storia di fantasia basata su un fatto vero ci racconta il professor Olmastroni che ha scelto personalmente Palazzo D’Arnolfo per raccontare la sua storia. Un’ambiente prestigioso, quello di Palazzo D’Arnolfo, che da sempre ospita meeting e convegni.