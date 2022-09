A1 Milano-Napoli: chiusa per una notte la stazione di Monte San Savino

Roma, 11 settembre 2022 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione agli impianti di illuminazione, dalle 22:00 di mercoledì 14 alle 6:00 di giovedì 15 settembre, sarà completamente chiusa la stazione di Monte San Savino, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di utilzzare la stazione di Arezzo o di Valdichiana.