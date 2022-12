Abbattimento di una pianta, chiusura di via Martiri della Libertà dalle 8,30 alle 15 di domani

E’ stata pubblicata l’ordinanza temporanea di modifica della circolazione per domani, martedì 13 dicembre: dalle 8,30 alle 15, e comunque fino al termine dei lavori, via Martiri della Libertà rimarrà chiusa al traffico nel tratto compreso fra il civico 117 e il civico 105/u per consentire il taglio o abbattimento di una pianta. Affinché gli interventi possano svolgersi in sicurezza e salvaguardando la pubblica incolumità, nelle ore indicate, oltre al divieto di transito, è istituito il divieto di sosta di tutti i veicoli.

Le auto in sosta saranno rimosse con carro attrezzi e le spese di rimozione saranno a carico dei trasgressori. Gli operatori della polizia municipale e gli altri appartenenti agli organi di polizia stradale sono incaricati di far rispettare obblighi, divieti e limitazioni.

La raccomandazione per gli automobilisti è quella di prestare massima attenzione alla segnaletica stradale.