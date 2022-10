Accademia Karate Arezzo: i risultati all’Open di Campania Karate 2022

Difficile Trasferta in territorio Campano al XII° Barrus Open di Campania 2022. Livello tecnico altissimo con con ben 1071 atleti iscritti, 183 società e 20 Regioni presenti al “Palasele” di Eboli.

La A.K.A. ha conseguito questi risultati:

Chicca Francesca Gaglioti oro U21 Kumite -55 kg

Chicca Gaglioti oro Seniores Kumite -55 kg

Ciccio Francesco D’Agostino

5 posto Kumite U21 -67

Ciccio D’Agostino 11 posto seniores Kumite -67

Asia Tinti 7 posto Kata U21

Asia Tinti 11 posto Kata Seniores

Dioni Eleonora 11 posto cadette Kumite -54 kg.

Malak Mkarti 11 posto juniores Kumite +59 kg.

Petrini Giulio e Giabbani David 11 posto juniores Kumite -76 kg.

Farsetti Gianmarco 11 posto cadetti Kumite +70 kg.

Fidolini Tommaso 11 posto U14 Kumite -40 kg.

Magrini Federico 11 posto U14 Kumite -45 kg.

Fratini Tommaso 11 posto U14 Kumite -50 kg.

Solo seguita in gara per concessione della sua ASD di appartenenza:

Alessia Novelli 11 posto juniores Kumite – 53 kg

Nonostante le difficoltà l’Atleta Aretina Francesca Gaglioti della Accademia Karate Arezzo riconferma il periodo di splendida forma dopo i 2 Ori conseguiti ai Campionati Europei in Liechtenstein riconferma sempre con 2 medaglie Oro stravincendo le difficili categorie femminili Under 21 e Seniores – 55 Kg. per gli altri partecipanti ci mettiamo sotto a lavorare per i prossimi eventi in programma come le F.R.Qualificazione Assoluti e Open San Marino 2022.

Un sentito ringraziamento dalla Presidente A K.A. Morena Berneschi a tutti gli Atleti partecipanti ed ai M° Petrini e M° Bertocci che hanno seguito gli atleti in questa impegnativa trasferta! Bravissimi tutti i presenti!